2024 Emekli maaş promosyonu başvuru! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

01 Ocak 2024 tarihi itibariyle Akbank'ta promosyon taahhüdü bulunan veya bir diğer SGK Emekli Maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.