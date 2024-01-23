Kimlik sahtekarlığı tarihe karışıyor

Yüksek güvenlikli çipli kimlik doğrulama cihazının kamu ve özel kesimde yaygınlaşmasıyla sahte işlemlerin önüne geçilecek. Tapu dairelerinde, 300'e yakın noterlikte ve bazı bankalarda söz konusu cihazlar halihazırda kullanılıyor. Kamu ve özel kurumlarda sahte kimlikle yapılan işlemler, doğrulama cihazları sayesinde başlamadan tespit edilecek. 81 ildeki tapu müdürlükleri, noterlik ve bankalarda kullanılan cihaz, çipli kimlik kartı ve kişinin parmak izlerini İçişleri Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü veri tabanındaki bilgileriyle eşleştirip doğru kişi olup olmadığını sorguluyor. Kimliğin sahte olduğu anlaşıldığında şüpheli kişi hakkında yasal işlem başlatılıyor. Çipli kimlik kartı cihaza takılarak veri tabanındaki bilgiler ile eşleştiriliyor, ikinci doğrulama ise kişinin parmak izleri karşılaştırması oluyor. Burada da eşleme doğrulanırsa, kimlik sahibinin gerçek kişi olduğu doğrulanmış oluyor. Bazı belediyeler, ziyaretçi kabul noktaları, yeni sınav merkezlerinde de cihazlar kullanılmaya başlandı.