Kripto varlık taslağı geliyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, devlet yardımları" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik tasarının önümüzdeki dönemde yasalaşacağı belirtildi.

EN ÖNEMLİ MADDE OLDU

Toplantıda, kripto varlık düzenleme taslağı önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı. Bununla birlikte toplantı gündeminde KİT reformu ve 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Devlet Yardımlarında Mevcut Durum da başlıklar arasında yer aldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. TASLAK yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır. Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir" denildi.