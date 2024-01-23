Taksiciler, Şehir Hastanesi’nin içinde bekleme noktası istiyor

Taksilerin hastane içerisinde bekleme sorunu yaşadığını, hastane ile durak arasında 2 kilometre mesafe bulunduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "İçeriden daha önce belediyeden UKOME kararıyla durak aldık; ama orada işletmeci bir şirket var. Bunlarla da defalarca görüştük. Eğer içeride bekleme noktamız olmazsa orada düzen sağlanmaz ve yolcu mağdur olur. Dış kapıda durak aldık; ama dış kapıyla durak arası 2 kilometre. İçeriye girip bekleme yapamazsak, kapıdan çıkan hasta perişan oluyor. Nasıl irtibat sağlayacak durakla" dedi.

"YOLCU 2 KİLOMETRE YÜRÜYEMEZ"

Anık, "Bu konuda basında çıkan haberleri de okuyorum. Biz oraya durak kurmamış değiliz. Durak var; ancak hastanenin içinde bekleme noktası konusunda sıkıntımız var. Bunu şirkete anlattık. En son iki sefer İl Sağlık Müdürümüz ile görüştük. Bizi gönderdi, görüşmelerimiz oldu. Yazımızı yazdık, verdik; ama hala bu konuda beklemedeyiz. En son 'bizde değil, başhekimlikte' dediler. Şimdi bununla ilgili girişim yapacağız. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım. İzmir gibi bir yere bu yakışmıyor. 2 kilometre hiçbir yolcu yürümez. Özellikle hasta nasıl yürüsün?" dedi.

"BU SORUNA ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

"Sıkıntı nedir bunu da bilmiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Anık, "İçeriyle ilgili 'sözleşme yapalım' dedi şirket, buna da 'tamam' dedik. 'Buranın belirli bir gideri var' dediler, ona da 'tamam' dedik. Buna rağmen yine olmadı. Bu sefer iş başhekimliğe aksetti. Önümüzdeki günlerde tekrar gidip görüşeceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü ve bakanlıktan destek bekliyoruz. Bu kadar büyük bir hastanede gerçekten de böyle bir ulaşımın olmaması bize çok ters geliyor. Bunu özellikle yetkililerin duymasını istiyoruz. Siyasilerle de görüşeceğim, bakanlıklarla da görüşeceğiz. Biz vatandaşın bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.