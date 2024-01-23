  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tezgahlarda levrek bereketi

Tezgahlarda levrek bereketi

HABER MERKEZİ
Tezgahlarda levrek bereketi
İzmir'de havaların soğumasıyla, Ocak ayının balığı levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, "12 ay her türlü balık var. Tabii bunların da yasak zamanları var. Mevsimsel olarak bakarsak, ocak ayı başlarında başlayıp şubat sonuna kadar levrek ve çupranın yoğun olduğu zamanlardır" dedi. Denize açılan balıkçılar balık bolluğundan memnun. Haftanın belirli günlerinde yapılan balık mezadında tutulan balıklar kasa ve kilo usulü satılıyor. Levrek, fiyatları genellikle 250 ve 500 lira arasında değişiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA