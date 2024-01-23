Tezgahlarda levrek bereketi

İzmir'de havaların soğumasıyla, Ocak ayının balığı levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, "12 ay her türlü balık var. Tabii bunların da yasak zamanları var. Mevsimsel olarak bakarsak, ocak ayı başlarında başlayıp şubat sonuna kadar levrek ve çupranın yoğun olduğu zamanlardır" dedi. Denize açılan balıkçılar balık bolluğundan memnun. Haftanın belirli günlerinde yapılan balık mezadında tutulan balıklar kasa ve kilo usulü satılıyor. Levrek, fiyatları genellikle 250 ve 500 lira arasında değişiyor.