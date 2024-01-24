20 yıl aranın ardından iş kanunları değişiyor

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren iş kanunlarında 20 yıl aranın ardından değişikliğe gidiyor. Değişiklik için çalışma yapıldığınıgeçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklarken Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik çalışması başlattı. 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu ve diğer tüm çalışanları kapsayan 2003 tarihli İş Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'nda iş kanunlarında yapılacak değişikliklere ilişkin ipuçları yer aldı.

ESNEK ÇALIŞMA

PLANDA iş kanununda yer alan mevcut esnek çalışma düzenlemelerinin etkinleştirilmesi, işçi açısından yaşamsal öneme sahip olan ücretin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kast unsurunun aranması, idari para cezası açısından caydırıcılık unsurunu azaltılması, çalışanların haklarının belirlenmesi ve ihtilafların ortadan kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Öte yandan Bakanlığın Stratejik Planı'nda 5953 Sayılı Basın İş Kanunu'nun 1952 yılında yürürlüğe girdiğine dikkat çekilerek sektörün yeni ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte güncel olmadığı belirtildi. Kanunun sektörün yeni ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla sosyal taraflarla işbirliği içerisinde katılımcılık ve sosyal diyalog esasıyla güncellenmesine ihtiyaç bulunduğu kaydedildi. 854 Saylı Deniz İş Kanununun ise Uluslararası Çalışma Örgütü'nün denizcilik sektörü ile ilgili 36 Sayılı Sözleşmesi'nde değişiklik yapan 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'ne uyumlu olmadığı belirtildi. Deniz İş Kanunu 1967 yılında yürürlüğe girdi.