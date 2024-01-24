ABD’den flaş tahmin: TL değerlenecek dolar gerileyecek

ABD bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın değer kazanacağı öngörüsünde bulundu. Bankanın analizinde Dolar/TL'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşeceği kaydedildi. Türkiye ekonomisine olan güven ve uzun süredir yaratılan istikrar ortamı Türk Lirası için öngörüleri de pozitif ayrıştırıyor. ABD'li dev banka Wells Fargo, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanacağını tahmin etti. 2024'ün ilk çeyreğinde 31 liraya yükseleceğini öngören Wells Fargo, 2025 yılında doların 28.50 liraya kadar gerileyebileceğini öne sürdü. ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, "Uluslararası Ekonomik Görünüm: Ocak 2024" raporunu yayınladı. Kurlara ilişkin analizlere de yer verilen raporda dolar/TL'nin gerileyeceği öngörüldü. Bankaya göre dolar/TL, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşecek. Raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi. Dolar/TL'deki düşüş ivmesinin devam edeceği de kaydedildi.