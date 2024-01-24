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Haberler Ekonomi BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü

BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü

HABER MERKEZİ
BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" ifadesini kullandı.
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