Balıkesir’in ihracatı ilk kez milyar doları aştı

TÜRKİYE'NİN tarım ve turizmde önde gelen illerinden Balıkesir'in ihracatı, ilk kez milyar dolar seviyesini geçti. Hem Marmara Denizi hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımında sahip olduğu avantajları değerlendiren Balıkesir'in dış satımı son yıllarda ivme kazandı. İlin özellikle son 5 yılda önemli bir seviyeye gelen ihracatı, geçen sene 2022 yılına göre yüzde 14,9 artışla 930 milyon 866 bin dolardan 1 milyar 70 milyon dolara çıktı.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Marmara ve Ege'ye kıyısı olan Balıkesir'in hem turizm hem tarım hem de sanayi alanında büyüdüğünü söyledi. İlin 2023'te tarihinde ilk kez ihracatta 1 milyar dolar eşiğini aştığını belirten Kula, "İhracatımız 2023 yılında 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Buna paralel olarak ithalatımızı da yaklaşık 800 milyon dolarla kapatacağız" dedi. Kula, Balıkesir'in dış ticaret fazlası veren bir il olduğunu belirterek, bunun ülkeye daha fazla döviz kazandırmak, kalkınma ve gelişmeyi artırmak anlamına geldiğini vurguladı.