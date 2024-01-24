  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS puanı esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli alımı yapacak. 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan başvurular için şartlar da merak ediliyor. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 personel alımı şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli alımı yapacak. Başvuruların nereden nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. İşte bakanlığın personel alımına ilişkin detaylar...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç)
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar başvurularını 24.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar ek tablolarda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

4- Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları grup itibarıyla aranan KPSS puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5- Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
6- Eşit puana sahip aday bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olana öncelik tanınacaktır. 7- Atamaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

Yerleştirmeye hak kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA