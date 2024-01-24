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Haberler Ekonomi Dul ve yetim aylıkları 26 Ocak’tan itibaren hesaplara yatırılacak

Dul ve yetim aylıkları 26 Ocak’tan itibaren hesaplara yatırılacak

HABER MERKEZİ
Dul ve yetim aylıkları 26 Ocak’tan itibaren hesaplara yatırılacak
SOSYAL Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında, dul veya yetim aylığı alanların 2024 ocak ayı zam farklarının 26 Ocak'tan itibaren yapılacağını açıkladı. Dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkın, banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödenmeye başlanacağı belirtildi. Aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde alanlardan 1'inci gruptaki Kasım-Aralık-Ocak dönemi alanlara 1 aylık, 2'nci grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, 3'üncü grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.
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