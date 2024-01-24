Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK KÖK AYLIK NE OLACAK?

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık bu ay maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödeniyor. Yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak, 796,67 lira ek zam farkı verilecek.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4 bin 721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 37.57 zamla 6 bin 495 lira 77 kuruşa çıkarken, bu ay ödemesi 7 bin 500 lira olarak yapıldı.