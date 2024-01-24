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Haberler Ekonomi Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Emeklilerin maaş zam oranı yüzde 37,57 orana ek olarak kabine toplantısı sonrası yüzde 5 ek ilave zam eklenilerek yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi. Peki yeni oran ile birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk." açıklamasında bulundu. Peki yeni zam oranı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak.

Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK KÖK AYLIK NE OLACAK?
2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık bu ay maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödeniyor. Yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak, 796,67 lira ek zam farkı verilecek.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4 bin 721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 37.57 zamla 6 bin 495 lira 77 kuruşa çıkarken, bu ay ödemesi 7 bin 500 lira olarak yapıldı.

Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Bu maaş yüzde 49.25 artışla 7 bin 47 lira 28 kuruş olurken, bu maaşı alanın ödemesi her ay 3 bin 266 lira 72 kuruşluk '5510 Ek 19' ödemesiyle 10 bin liraya tamamlanacak. Hesabına bu ayki maaş gününde 7 bin 500 lira yatırıldığı için yasa çıkınca 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. Şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın Ocak 2024 itibarıyla ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teklifimiz şu an Genel Kurul'da, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak."

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