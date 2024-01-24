İzmirli sanayiciye AFAD fırsatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) malzeme ve ekipmanlarının yerli sanayicilerden tedarik edilmesi için başlatılan "AFAD Yerlileştirme Projesi", İzmir'de tanıtıldı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, afetlere hazırlığın önemini vurguladı. Kamu kurumlarından gönüllülerin de katılımıyla arama kurtarma sayısını 100 bine çıkarmayı planladıklarını anlatan Ergin, "100 bin kişiyi yetiştirdiğimiz gibi onların teçhizatlarını da temin etmemiz gerekiyor. Bugün buradaki amacımız bu. Şu an 40 bin civarında arama kurtarmacımız oldu. Bunu 6-7 ay içinde 100 bine çıkaracağız. İthal ürünlere milyonlarca dolar para ödüyoruz. Ülkenin kendi imkan ve kabiliyetleriyle kendi malzemelerini yapabilsin istiyoruz. Alım garantisi vereceğiz." dedi. Denizli'den bir firmanın, 5 bin 900 avroya ithal edilen bir ürünü, 2 bin 500 avroya ürettiğini kendilerine bildirdiğini de aktaran Ergin, yerlileştirme projesi kapsamında bugüne kadar 25 sanayicinin "Üretebiliriz", 5 sanayicinin de "Son aşamaya geldik" dediğini söyledi.

EBSO'DAN AFAD'A TEŞEKKÜR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da afet meselesinin sadece şehirlerin meselesi olmadığını, her şeyin de devletten beklenemeyeceğini vurguladı. AFAD'a yardımcı olmanın önemine işaret eden Yorgancılar, "36 ithal ürünün yerlileştirilmesi ile ilgili bir fırsat var. 6,5 milyar liraya yakın bir para harcanıyor ithalat için. Bu para yerlileştirme maksadıyla İzmirli sanayicin ayağında. Akşama kadar görüp tespit edip yapabileceklerine yerli çözüm bulmak için önemli bir fırsat." dedi.

Yorgancılar, sadece AFAD'dan çözüm beklemenin doğru olmadığını vurgulayarak, "Bu işin iki ayağı var; Ekipman ve personel. Deprem olacak diye 100 bin-200 bin kişi istihdam etmek diye bir durum söz konusu değil. Her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Örnek olarak Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 kişilik bir ekiple bölgeye giderek AFAD'ın koordinasyonuna katılarak kurtarma çalışmalarına destek oldular. Sadece AFAD'ın da değil, büyük fabrikaların, madencilerin katkısını unutamayız. MSB'ye bağlı askerin destek vermesi, eğitim vermesi çok önemliydi. Burada mutlaka eğitimli insanlar bulunmalı. Bu sadece şehirlerin değil ülkenin meselesi. Hepimizin destek olması gereken konu AFAD'a nasıl yardımcı olacağımız. Sergideki ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili bir fırsat var. Bunları ithal ederek 6,5 milyara yakın bir para harcandı. Şimdi ise yerlileştirmek maksadıyla İzmirli sanayicinin ayağına geldi. Akşama kadar görüp tespit edip özelliklerini görüşmek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. AFAD'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.