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Haberler Ekonomi Marmara’daki fırtına balık fiyatlarını vurdu

Marmara’daki fırtına balık fiyatlarını vurdu

HABER MERKEZİ
Marmara’daki fırtına balık fiyatlarını vurdu
BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde 3 gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık tezgahlarındaki fiyatları da yükseltti. Marmara Denizi'nde görülen fırtına ve etkisini artıran yağış nedeniyle balıkçılar açık denizlere çıkmakta zorlandı. Avlanmanın az olması nedeniyle Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balık tezgahlarındaki fiyatlar da yükseldi. Geçen hafta kilosu 100 liradan satılan hamsi bugün 150 liradan satılıyor. Mezgitin kilosu 250 liradan, çinakop 400- 500 liradan, çipura tane 150 lira, Karadeniz levrek tane 120 liradan, tekir 400-500 liradan, istavrit 80 liradan palamut 150 lira, sardalye 70 liradan satılıyor.
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