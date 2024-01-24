Memur emeklisi ve kamu işçilerine müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihini açıkladı. Kurum, ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu. Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek. Toplam 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark tutarı ödenecek.

Yılın ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan yaklaşık 59 bin kişiye 992.9 milyon lira ödeme yapılacak. 30 bin 434 lira ile 16 bin 739 lira arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.

İŞÇİYE EN AZ 7.750 TL İKRAMİYE

Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri için geri sayım başladı. Bu yıl 52 günlük ikramiye alacak işçiler, bunun 13 günlük ilk bölümünü 26 Ocak Cuma günü hesabında görecek. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı.

Sözleşmesi ocakta başlayan işçiler için en düşük ücret şimdi yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) liraya yükseldi. Mart, nisan ve mayıs aylarında başlayanlar için ise halen 25 bin 12 lira. Bu ücrete göre işçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak. Bu ücreti alanlara Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak.

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.