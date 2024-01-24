Otomobil sahiplerine 31 Ocak uyarısı: Bunu yapmayan satamayacak

Doğrudan 25 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2024 yılına ilişkin birinci taksit ödeme dönemi için iki hafta kaldı. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 31 Ocak tarihine kadar yatırılması gerekiyor. MTV'yi yatırmayan, araç muayenesi, satış, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapamıyor. Taşıt satış, devir işlemi yapılabilmesi için verginin ödenmiş olması gerekiyor. MTV'nin yatırılmamış olması kasko yapılmasını engellemiyor. Sakatlık derecesi yüzde 90 ve üzeri olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Fazla ödenen MTV'ler talep edilebiliyor. MTV ödemelerinde merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

MTV nasıl belirleniyor?

Aracın cinsine, yaşına, silindir hacmi dikkate alınarak yasada yer alan tarifelere göre belirleniyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek tutar da değişiklik gösteriyor. Kamyon, kamyonet ve otobüslerde aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplanıyor. Otobüslerde ise oturma kapasitesi de MTV'de belirleyici oluyor.

MTV mükellefiyeti ne zaman başlar?

MTV mükellefiyeti aracın trafik sicile tescili ile başlar. İlk taksit ödemesi Ocak ayında, ikinci de Temmuz'da yapılıyor. Araç yeni tescil edilecekse ve takvim yılının ilk 6 ayı içinde alındıysa, takvim yılı başından; son 6 aydan sonraki bir zamanda alındıysa son 6 dönemin başından itibaren başlar. Kayıt ve tescili olup da devir ya da temlik sonucu el değiştirmesi durumunda ilk 6 ay içinde yapılıyorsa takip edilen son 6 aylık dönem başından, son 6 ay içinde yapılıyorsa takip eden takvim yılı başından itibaren bir sonraki yıl itibariyle MTV ödenir.

Ödemeyi kredi kartıyla yapabilir miyim? Bu yıl da ek MTV alınacak mı?

Ödemeler vergi daireleri, PTT, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, bankaların resmi internet adreslerinden gerçekleştirilebilir. Kredi kartıyla da ödeme yapılabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek MTV'ye ilişkin bir çalışması bulunmuyor.

Geçen yıl 1.479 lira MTV ödedim, bu yıl ne kadar ödeyeceğim?

MTV bu yıl için yüzde 58.46 artırıldı, geçen yıl 1.479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira oldu. Ayrıca 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

MTV kasko değeri üzerinden nasıl hesaplanıyor?

Arazi taşıtı ve benzeri araçlarda MTV hesabında kasko değeri baz alınabiliyor. Burada da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından belirlenen kasko değerleri aylık liste halinde yayınlanıyor. Liste araçların marka, model, piyasa koşulları dikkate alınarak hazırlanıyor.

Ek MTV'yi yatırmadım aracıma kasko yaptırabilir miyim?

EK motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamıyor. Ancak kasko yapılmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ek vergiyi taşıt kimin adına kayıtlıysa onun ödemesi gerekiyor.

Hangi araçlar için MTV ödenmesi zorunlu?

Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak, helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlü bulunuyor. Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları da bu kapsamda bulunuyor.

Engelli araçları için de MTV ödeniyor mu?

SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca aracın geçmiş döneme ait borcu olmaması kaydıyla hurda halinde olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

Fazla ödenen MTV geri alınabilir mi?

Kasko değerinin yüzde 5'inden fazla yapılan ödeme iade alınabiliyor. Düzeltme dilekçesi yazılarak kasko sigorta değeri bildirim formunun yetkili birimlere gönderilmesi gerekiyor.