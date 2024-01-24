SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 49.25 zam müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam katıldığı TRT Haber yayınında SSK ve Buğ-Kur emeklilerini sevindiren açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49.25'e yükseltiyoruz" dedi.

Işıkhan, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, farkların bir hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını da sözlerine ekledi.

PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR

Yapılacak düzenleme ile sigortalıların Kısa Çalışma Ödeneği'nden daha fazla yararlanabilmesinin sağlanacağını kaydeden Bakan Işıkhan, "Son 3 senede gereken asgari prim ödeme sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İşsizlik sigortası fonu kullanılarak pasif iş gücü piyasası programlarının etkinliği artırılacak" dedi. Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Işıkhan, "Teşvik süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlar kapsamda olacak. Özel poltika gerektiren kadın ve gençler de desteklenecek. Teşvikten 54 aya kadar faydalanabilecek" diye konuştu.

KAMU İŞÇİSİNE EN AZ 7750 TL İKRAMİYE

KAMUDA görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisine ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Bu yıl 52 günlük ikramiye alacak işçiler, bunun 13 günlük ilk bölümünü 26 Ocak Cuma günü hesabında görecek. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. Sözleşmesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında başlayanlar için ise halen 25 bin 12 lira. Bu ücrete göre işçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak. Bu ücreti alanlara Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak.

MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.