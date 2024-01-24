Yerli turistler seyahate 114 milyar lira harcadı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2023 dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79,9 artışla 113 milyar 996 milyon 644 bin lira olarak gerçekleşti. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, yurt içinde 19 milyon 467 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 yükselişle 23 milyon 780 bin olarak gerçekleşti.

AKRABALARDA KALDILAR

BU çeyrekte seyahate çıkanlar 220 milyon 969 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,3, seyahat başına ortalama harcama ise 4 bin 794 lira oldu. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin lirayı buldu. Bu harcamaların 102 milyar 242 milyon 978 bin lirayla yüzde 89,7'sini kişisel harcamalar, 11 milyar 753 milyon 665 bin lirayla yüzde 10,3'ünü paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 137 milyon 377 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.