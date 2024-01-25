Aydın’da eğitime dev yatırım

ydın'da 2023 yılında en fazla yatırım 1 milyar 789 milyon lira ile eğitime yapıldı. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, kurul üyelerine yatırımlar hakkında bilgi verdi. Aydın'da 2023 yılında kamu yatırımlarına 5 milyar 984 milyon lira harcandığını ifade eden Vali Canbolat, "Aydın'da yatırımcı kuruluşlar bazında 2023 yılında uygulanan 425 projeden 90 adedi tamamlandı. Bu yatırımların proje bedeli 35 milyar 397 milyon 730 bin liradır. Yatırımlarımızda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 33,28 nakdi gerçekleşme sağlanırken 2023 yılında yatırımlara 5 milyar 984 milyon 614 bin TL harcandı. Kurumlar bazında en fazla yatırım yapan kurumumuz 1 milyar 789 milyon 610 bin lira harcamayla 1. sırada yer alan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu" diye konuştu .