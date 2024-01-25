Haneler doğalgaz desteğiyle ısınıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirdiği Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde yeni yıl ödemeleri başladı. Bu kapsamda Ocak ayı için 383 bin haneye toplamda 304,5 milyon lira ödeme yapıldı.

KİRACI DA YARARLANIYOR

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vatandaşlarımız ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecek. Yıllık bin 500-3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak" dedi. Yapılan son düzenleme çerçevesinde ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabildiğini açıklayan Göktaş, "Hali hazırda doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

- Türk vatandaşı olmak. - E-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak. - Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede yaşıyor olmak. - İkamet adresinde doğalgaz aboneliği bulunmak. - Faturanın mesken abone grubuna ait olması. - Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.