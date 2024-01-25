Manisa’da 1 milyon dekar bağda üzüm sezonu başladı

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezi olan ve yıllık 500 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiren Manisa'da 1 milyon dekar bağ alanında 2024 sezonu çalışmaları başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üzümün başkenti Saruhanlı'da bağlarda yeni sezonun başladığını ifade ederek, özellikle üreticilerin mağdur olmaması için TARSİM sigortaları yapmaları konusunda uyardı.

TARSİM SİGORTASININ ÖNEMİ

Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden Okur, "2024 yılında bağlarımızda budama sezonuyla birlikte çalışmalar başladı. Budama sezonundan sonra biz dolama bağcıkların dolama yapılıyor. Dolama yaptıktan sonra ilkbahar hazırlığı dediğimiz gübresini toprak altı gübresini ve sürümlerini gerçekleştirmeye başlayacağız. İnşallah önümüzdeki sezon verimli geçeceğini tahmin ediyorum. Çiftçimiz muhakkak bağlarında, zeytinlerinde TARSİM sigortasını yaptırmasını istiyorum. Yani çiftçimizin olmazsa olmazı TARSİM sigortası. Bakın bizim için o kadar önemli ki. Ürünlerimiz kaybolduğunda TARSİM sigortası bir neticede serum vazifesi görüyor. İnşallah bunlara yer kalmaz ama yine de TARSİM Sigortası yaptırıp çiftçimiz bir nebze rahat uyumasını istiyoruz" dedi.