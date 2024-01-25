  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TBB Başkanı Çakar: Faiz artırım süreci sona eriyor

TBB Başkanı Çakar: Faiz artırım süreci sona eriyor

HABER MERKEZİ
TBB Başkanı Çakar: Faiz artırım süreci sona eriyor
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası'nın, faiz artırım sürecinin ocak ayı itibarıyla tamamlayacağı kanaatinde olduğunu belirterek, son çeyrek içerisinde de Türkiye'de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşündüğünü belirtti. Enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü aktaran Çakar, doların ise 39-40 lira seviyesinde olacağını belirtti. Öte yandan, kredi kartlarında faiz indirimi ya da taksit sınırlandırılması yapılabileceğini dile getirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA