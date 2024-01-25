TBB Başkanı Çakar: Faiz artırım süreci sona eriyor

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası'nın, faiz artırım sürecinin ocak ayı itibarıyla tamamlayacağı kanaatinde olduğunu belirterek, son çeyrek içerisinde de Türkiye'de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşündüğünü belirtti. Enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü aktaran Çakar, doların ise 39-40 lira seviyesinde olacağını belirtti. Öte yandan, kredi kartlarında faiz indirimi ya da taksit sınırlandırılması yapılabileceğini dile getirdi.