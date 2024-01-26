Emekliye ek zam Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi kabul edildi. Buna göre teklifin kabul edilen 5'inci maddesiyle birlikte en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Teklif hakkında gruplar adına konuşmalar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının memur emeklisinin alacağı zam oranına eşitleneceğini söyleyerek, "Kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda eklenen 7'nci maddesiyle maaş artış oranının yüzde 42,57 olması düzenlenmiş, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın verdiği müjdeyle de bu oranın memur emekli aylığı artış oranıyla eşitlenerek yüzde 49,25 olacağı açıklanmıştır. Böylelikle, vereceğimiz önergenin kabulüyle yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin de 2024 yılı ilk yarısı için maaş artış oranı yüzde 49,25 olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarının artırılması konusunda yapılan düzenlemeyi destekliyoruz; emeklilerimiz ile dul ve yetimlerinin aylıklarında artış sağlayan her kararın yanındayız" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLANDI

Kanun teklifiyle asgari ücret desteğinin getirildiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise "Kanun Teklifi'yle birlikte çalışma hayatımızda kolaylaştırıcı önemli avantajlar sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.