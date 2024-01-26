İş arayan gençlere İŞKUR’dan müjde

İŞ arayanlara İŞKUR'dan önemli kolaylık geldi. Türkiye İş Kurumu gençlerin kendilerine uygun iş bulması için önemli bir adım attı. "Bana Uygun İşler" ekranına e-devlet üzerinden ulaşılarak, meslek, yaş ve çalışmak istenen şehir kriterlerine uygun iş ilanlarına ulaşılabilecek. Aktif işgücü hizmetlerinde yapılan düzenlemeyle de kurs ve program uygulamalarından yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Deprem bölgesindeki yararlanıcılar için de istihdama dönüş programı hayata geçiriliyor. Depremin yaşandığı illerde aktif işgücü programları kapsamında verilen cep harçlıkları asgari ücretin yüzde 30 üzerinde artırıldı.