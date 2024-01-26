Mobil toprak analizi üreticilere ücretsiz

KASIM ayında tanıtımı yapılan gerçekleştirdiği mobil toprak analiz cihazı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol çerçevesinde üreticilere ücretsiz olarak hizmet verecek. 25 dakikada toprağı analiz eden cihaz, üreticinin rehberi olacak. Verimli ovalarıyla Türkiye'de tarımın önde gelen şehirlerinden olan Balıkesir'de üretimin daha verimli hale getirilmesi ve üreticinin daha az maliyetle daha çok kazanmasının sağlanması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Ticaret Borsası arasında ücretsiz olarak toprak analizi için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin'in imzaladığı protokol sayesinde mobil toprak analiz cihazı, 20 ilçede faaliyet gösterecek.