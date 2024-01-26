Sebze meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

TÜRKİYE'NİN meyve sebze mamulleri ihracatının lider konumda olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde meyve sebze mamulleri ihracatında 1 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sektör günümüzde 2,5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatını 2028 yılı sonunda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılını ihracat rekorlarıyla geride bırakan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2024 yılına da parlak bir giriş yaptı. 2024 yılının ilk 23 günlük döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 37'lik artışla 50 milyon dolardan 68,6 milyon dolara çıkaran EYMSİB geride kalan 1 yılda 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, su ürünlerinde 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1 milyar dolar barajını aşan tek gıda sektörü olmuştu. Meyve sebze mamulleri sektörü EİB çatısı altında 1 milyar dolar barajını geçen ikinci gıda sektörü olmayı başardı.

İHRACATIN % 43'Ü EGE'DEN

SEKTÖRDE ülke ihracatının yüzde 43'üne imza attıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "ihracatımızın katlanarak 2028 yılında 5 milyar doları aşacağına inanıyoruz" dedi.