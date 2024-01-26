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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakanlık açıkladı! Ödemeler başladı

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Ödemeler başladı

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

DHA
Son dakika: Bakanlık açıkladı! Ödemeler başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ tarafından yapılan duyuruda, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.

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