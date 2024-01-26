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Haberler Ekonomi Zorlu Holding’de CEO Köksal oldu

Zorlu Holding’de CEO Köksal oldu

HABER MERKEZİ
Zorlu Holding’de CEO Köksal oldu
SON 10 yılı Zorlu Holding CEO'luğu olmak üzere 27 yıldır Zorlu Grubu'nda önemli görevlerde bulunan Zorlu Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül'ün 21 Haziran 2024 itibarıyla kendi isteğiyle emekli olması nedeniyle, bu tarihten itibaren CEO'luk görevini Bekir Cem Köksal devralacak. 2002 yılından bu yana Zorlu Holding CFO'su olarak görev yapan, aynı zamanda halen Zorlu Holding ve çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Köksal, 1 Şubat ve 21 Haziran 2024 tarihleri arasında Zorlu Holding CEO Yardımcılığı görevini de yürütecek. Bekir Cem Köksal Zorlu Holding CFO'luğu görevini ise 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Vestel CFO'su Alp Dayı'ya devredecek.
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