  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’a 438 milyonluk engelli bakım desteği

Aydın’a 438 milyonluk engelli bakım desteği

İHSAN KARATAŞ
Aydın’a 438 milyonluk engelli bakım desteği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Engelli birey ve onların bakımını sağlayan ailelerine yönelik 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 438 milyon 388 bin 631 TL ödeme yapıldı. Yapılan açıklamada "Güçlü aile, güçlü toplum. Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında 2023 yılında Aydın il genelinde 438 milyon 388 bin 631 TL yardım gerçekleştirilmiş olup engelli bireylerimizin her zaman yanlarındayız. Biz büyük bir aileyiz" ifadeleri yer aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA