Baharat devlerine büyük soruşturma

Rekabet Kurumu, Bağdat ve Deva baharatlarının alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri yeterli bulan Kurul, iki şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, soruşturma sonucunda şirketlerin rekabeti ihlal ederek fiyatlar üzerinde bir etkisinin olduğunu tespit ederse ceza uygulanması söz konusu olacak.

27 MİLYON LİRALIK CEZA

Kurul önceki gün de beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında soruşturma açmıştı. Öte yandan, Rekabet Kurulu, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri AŞ hakkında ise yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Dosyayı müzakere eden Kurul, firmanın Kanun'u ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, teşebbüse 27 milyon 475 bin 570 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.