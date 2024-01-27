Dış ticaret açığındaki azalma trendi sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü kapsamında Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı Proje Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Bolat, geçen yıl dünya ekonomisindeki durgunluk ve dünya ticaretindeki gerilemeye karşın Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığına dikkati çekerek, "Takip ettiğimiz günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladık, geçen yıla göre iyiyiz. İthalatta ağustostan bu yana süregelen artış hızının bir önceki yılın aynı ayına göre gerileme süreci ocakta da devam etmektedir. Böylece hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor" dedi.