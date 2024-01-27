DSO sanayici ve üye sayısını yüzde 15 arttırdı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, oda binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride kalan 2023 yılını değerlendirerek, 2024 yılı beklentilerini anlattı. Göreve geldikleri 2022 yılının ekim ayından bu yana yönetim olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, DSO olarak bin 524 olan üye sayısını bir yılda yüzde 15 artışla 1760'a çıkardıklarını açıkladı. Kasapoğlu, "Geride kalan bir yılda ilimize 236 yeni sanayici daha kazandırdık. Odamız üyelerimizin büyük bölümü ihracatçı da yapıyor" diye konuştu.