Emeklilerin ek zammı haftaya hesaplarda

Sigorta girişi 2000 öncesi olan en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan, 11 bin 366 liraya çıkarken, 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Emeklilere ek zam teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Zam farkları ne zaman hesaba geçecek, kök aylık hesabı nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, ek zamma ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gelecek hafta itibariyle ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

2-İşçi, çiftçi, esnafın kök aylığı yüzde 49.25'lik artışla birlikte kaç lira oldu?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ- Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

3-SSK emeklisiyim aylığımı geçen hafta aldım. Yeni zamla ilgili hak kaybı söz konusu olacak mı?

Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ- Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) gelecek hafta hesaba geçecek. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara da aynı dönemde ödeme yapılacak.

4-SSK, Bağ- Kur emeklileri temmuz ayında da zam alacak mı?

Son zamla birlikte işçi, esnaf, çiftçi ve memur emekli aylıklarına yapılan zam eşitlenmiş oldu. Bütün emeklilere Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur emeklileri gibi SSK, Bağ-Kur emeklileri de yine temmuz ayında zam alacak. Mevcut tahminlere göre enflasyonun yüzde 24 çıkması durumunda işçi, çiftçi, esnaf yüzde 24 enflasyon zammı alacak. Enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak emekliye refah payı uygulaması devam edebilir.

5- Kök aylığım düşük olduğu için 7500 lira alıyorum. Ek zam hesabı nasıl yapacağım?

Ocak ayı aylıkları yüzde 37.57 zam ve en düşük aylıklar da 7500 lira taban aylık üzerinden yatırıldı. Aralık ayı itibariyle geçerli kök aylığa yansıtılan yüzde 37.57'lik enflasyon zammı oldu. Bu tutara yüzde 4'lük ek ödeme (kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5) oranındaki ek ödemeyle taban aylık altında kalanlara 7500 lira yatırılıyor. Gelecek hafta itibariyle Aralık ayı kök aylığı yüzde 49.25'lik zamma göre hesaplanacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak. eni kök aylık, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarılarak oluşan ek zam ödenecek. Taban aylık 10 lira olacağı için 7 bin 500 lira yatırılanlar 2 bin 500 lira fark alacak.

6-EYT kapsamında Ocak ayı itibariyle emekliliğe hak kazandım. Ek zamdan yararlanabilecek miyim?

Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlar da aylıklarını yüzde 49.25'e çıkarılan zam oranı yansıtılarak alacak. Emekli aylığı ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında kalıyorsa 10 bin liraya tamamlanarak ödeme yapılacak.

7-Dul ve yetimlerin farkı nasıl hesaplanacak?

SSK, Bağ-Kur'dan aylık alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapılıyor. 7500 lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625 lira, yüzde 50 olana 3 bin 750 lira, yüzde 25 olana da en az 1875 lira ödeniyor. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla birlikte ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan 7500 lira, yüzde 50 olan 5 bin lira, yüzde 25 olan da 2500 lira alacak. Bu durumda 7500 lira alacak olanın hesabına 1875 lira fark yatacak. Bakan Işıkhan takvimi açıkladı.