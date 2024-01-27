Kuru meyve ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) bağlı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB), 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ihracatını yüzde 13'lük artışla 851 milyon dolardan 960 milyon dolara çıkaran EKMİB, 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık ihracat seviyesini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. EKMİB'in 2024 yılı sonu hedefi ise 1,1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmak. Birlik Başkanı Mehmet Ali Işık, 1-25 Ocak tarihleri arasında, yüzde 37'lik artış hızıyla ihracatlarını 50,5 milyon dolardan 69,2 milyon dolara çıkardıklarını, geride kalan 1 yıllık dönemde ise ihracatlarının 978 milyon dolara ulaştığını kaydetti.