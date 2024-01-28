Aydınlı çiftçilere 82 milyon liralık destek

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydınlı çiftçilere 82 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı müjdesi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamada bulunan Özmen, Aydın'da 6 bin 913 çiftçinin ödemelerden faydalanacağını belirtti. Özmen, "İlimizde 2023 üretim sezonu dane zeytin fark ödemesi desteklemesi için başvuran 2 bin 368 çiftçimize 4 milyon 961 bin 627 TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteklemesi için başvuran 3 bin 289 çiftçimize 74 milyon 577 bin 452 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için bin 256 çiftçimize 2 milyon 610 bin 171 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeler, banka hesaplarına aktarılmaya başlandı. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.