GEA Türkiye’nin 25’inci yıl gururu

GEA Türkiye'nin kuruluşunun 25'inci yılı Hyatt Regency Hotel İzmir'de düzenlenen ve 200 kişinin katıldığı gecede kutlandı. Keyifli gecede, GEA Türkiye yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi.

Başarının bir ekip işi olduğunu belirten GEA Türkiye Kurucusu ve Ülke Genel Müdürü Serdar Gez, tüm çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da kutladı.

Törende, GEA Türkiye tanıtım filmi gösteriminin ardından, şirkette 5, 10, 15, 20 ve 25 yıllık hizmet sürelerini dolduran çalışanlara kıdem ve Best Performing Employee ödülleri de dağıtıldı. Gecenin sonunda GEA Türkiye'nin kuruluşunun 25'inci yılına özel hazırlanan pasta, tüm davetlilerin alkışları ve katılımlarıyla birlikte kesildi.