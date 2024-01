Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu 28 yaşında

Sağlık alanındaki yatırımlarıyla sektöre önemli katkı sağlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, 28'inci kuruluş yıldönümünü özel bir geceyle kutladı. İzmir Arena'da gerçekleştirilen organizasyona Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu yönetici, doktor ve çalışanlarının yanı sıra; sağlık sektörünün temsilcilerinin de yer aldığı 200'ün üzerinde konuk katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, emek ve özveriyle çalışan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Ailesi'ne teşekkür etti, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve grubun 28'inci kuruluş yılı mutluluğunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Gecede bir sürpriz yaparak sahnede gitarıyla sevilen şarkıları seslendiren Uzm. Dr. Serdar Seven'in oğlu Serhan Seven de performansıyla büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Uzm. Dr. Serdar Seven, eşi Esra Seven, yıldönümü pastasını alkışlar eşliğinde kesti.