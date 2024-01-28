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Haberler Ekonomi Ücretsiz seyahat desteği 4 milyon lirayı geçti

Ücretsiz seyahat desteği 4 milyon lirayı geçti

İHSAN KARATAŞ
Ücretsiz seyahat desteği 4 milyon lirayı geçti
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, engelli, gazi, şehit ve gazi yakını ile 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılında toplamda 4 milyon 28 bin 500 TL devlet desteği verildiği açıklandı.
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