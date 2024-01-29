Jeotermalde hedef dünya liderliği

Temiz enerji sektöründe 2023 yılında Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2.338 Megavat (MWe) artarak 106.344 MWe seviyesine ulaştı. Elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde jeotermal enerjinin payı, 2023 yılında, bir önceki yıla göre aynı seviyede kalarak 1.691 MWe seviyesinde gerçekleşirken, sektör temsilcileri, jeotermal enerjinin kullanıldığı alanlarda yatırımların artacağı görüşünde birleşti. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, "Türkiye jeotermal enerji potansiyelinde Avrupa'nın lider, kurulu güç sıralamasında ise dünyanın 4'üncü ülkesi. Jeotermal enerji, ülkemizin dünyada açık ara lider ülkesi olabilecekken adeta varlık içinde yokluk çektiği bir kaynak. Açık ara dünyanın üretim üssü olma potansiyeline sahibiz" ifadelerini kullandı.