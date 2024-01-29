  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Otomobilde gri renk beyazı tahtından etti

Otomobilde gri renk beyazı tahtından etti

HABER MERKEZİ
Otomobilde gri renk beyazı tahtından etti
Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını "griye" kaptırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu ve renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü. 2023'te gri rengin ardından sırasıyla en çok beyaz, mavi, siyah ve kırmızı tercih edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA