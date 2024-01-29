Otomobilde gri renk beyazı tahtından etti

Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını "griye" kaptırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu ve renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü. 2023'te gri rengin ardından sırasıyla en çok beyaz, mavi, siyah ve kırmızı tercih edildi.