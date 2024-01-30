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Haberler Ekonomi Ara eleman için protokol imzalandı

Ara eleman için protokol imzalandı

HABER MERKEZİ
Ara eleman için protokol imzalandı
TÜRKİYE ekonomisinde dış ticaret, üretim ve istihdam açısından belirleyici bir role sahip imalat sanayi nitelikli ara eleman sorununu gidermeye çalışıyor. İzmir'de 70 yıldan bu yana faaliyet gösteren, iş makinaları, maden makinaları, zirai araçlar ve ticari araçlar sektörlerine hizmet veren Terbay Makine, nitelikli ara eleman sorununa çözüm bulmak için makine alanında teorik ve pratik eğitim veren, teknikerler yetiştiren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile protokol imzaladı. Terbay Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, nitelikli iş gücü noksanlığının, istihdam edecek işçi bulamamanın endüstri kuruluşlarının en büyük sorunu olduğunu belirterek hem ara eleman hem de işsizlik sorununa yerel anlamda çözüm ürettiklerini ifade etti.
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