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Haberler Ekonomi Deniz ve göllere GES ile RES’ler kurulacak

Deniz ve göllere GES ile RES’ler kurulacak

HABER MERKEZİ
Deniz ve göllere GES ile RES’ler kurulacak
AK Parti, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 16 maddeden oluşan teklife göre: sıvılaştırılmış doğalgaz depolama faaliyetleri lisansa tabii olacak. Lisanslanmış depolardan temin edilen LNG'nin (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı sağlanacak. Bu sayede uluslararası gaz ticareti hacmi artırılacak ve Türkiye'nin doğalgaz ticaretindeki yeri sağlamlaştırılacak. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller yenilenebilir enerji kaynakları (YEKA) olarak ilan edilecek.
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