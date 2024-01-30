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Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları’na Dublin’de üç finansman ödülü birden

Türk Hava Yolları’na Dublin’de üç finansman ödülü birden

Türk Hava Yolları (THY), Airline Economics Aviation tarafından 3 ödüle layık görüldü. Dublin'de yapılan ödül töreni ile ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Murat Şeker "Başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA
Türk Hava Yolları’na Dublin’de üç finansman ödülü birden

Türk Hava Yolları, Dublin'de gerçekleştirilen Airline Economics Aviation 100 ödül töreninde 'Yılın Anlaşması (Global)', 'Yılın JOLCO Finansmanı' ve 'Yılın Sigorta Garantili Finansmanı' ödüllerini aldı.

Türk Hava Yolları (THY) 29 Ocak'ta Dublin'de bu yıl on üçüncüsü düzenlenen ve her yıl tüm dünyada uçak finansmanı alanında gerçekleştirilen en yenilikçi ve önde gelen finansman işlemlerinin seçildiği Airline Economics Aviation 100 ödül töreninde üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Ödül törenine katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, burada yaptığı konuşmada "Öncelikle, Airline Economics'e bizleri böylesi önemli ödüllere lâyık gördüğü için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkür etmek istiyorum. Filosuna katılan yıllık yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki uçağı birçok farklı ve yenilikçi finansman modeli ile finanse eden bir havayolu olarak uçak finansmanı alanındaki başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları, 8 adet yeni nesil uçak için yaklaşık 900 milyon dolar finansman sağladığı 3 farklı finansman işlemi için Airline Economics tarafından 3 ayrı ödüle layık görüldü.

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