Aile Bakanlığı’ndan kadınlara tam destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların işgücüne katılımını artırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. "Kadın güçlü olursa aile de güçlü olur" yaklaşımıyla kadının gücünü desteklemeyi sürdüren Bakanlık, 2028'te kadınların işgücüne katılımının yüzde 40 olmasını hedefliyor.

İŞGÜCÜ ORANI ARTTI

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için desteklerini artıran Bakanlık, yürüttüğü çalışmalarla kadınların işgücüne katılım oranını 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9'a yükseltti. 2002'de yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranı 2023'te 31,8'e çıktı. Kadınların girişimcilik yaparak kendi işlerini kurmasını da destekleyen Bakanlık, kadınları iş hayatından geri tutan iş-yaşam dengesini sağlamak için de projeler üretiyor. Mahalle Odaklı Kreş Modeli ile özellikle 0-3 yaş çocukların bakımlarını anne ve babalarla paylaşan Bakanlık, bu modeli Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırarak kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçiyor.

YOL GÖSTERİCİ OLACAK

İşgücüne katılımın yanında işlerini kurmada da kadınların yanında olan Bakanlık, şimdi de girişimci kadınlar için yol gösterici bir WEB sitesi açma hazırlığına girişti. Girişimci olmak isteyen veya girişimci olan kadınlar için kurulacak WEB sitesi, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri kadınların erişimine sunacak. Sitede, kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmaları tek bir platformda hizmete açılacak. Öte yandan, WEB sitesiyle girişimcilik ekosistemindeki kadın dayanışması pekiştirilerek kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini geliştirmesi sağlanmış olacak. Böylece Türkiye genelinde girişimci kadın sayısı da artacak.