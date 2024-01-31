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Haberler Ekonomi Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Dün altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 yükselişle 1986 liradan tamamladı. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar, kaç TL? soruları merak ediliyor. İşte 30 Ocak Çarşamba güncel, anlık canlı altın fiyatları...

AA
Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? soruları merak ediliyor. Dün altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 yükselişle 1986 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Ocak Çarşamba canlı altın fiyatlaır...

Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1988 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 37 dolar seviyesinde dengelendi.

Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesinin emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırdığını belirterek bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Yıl başında yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin martta yapılacağının öngörüldüğünü hatırlatan analistler, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını ifade etti.

Canlı altın fiyatları 31 Ocak Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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