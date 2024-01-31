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Haberler Ekonomi MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

2024 Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla ilişkin ilk taksitinin ödemelerinde son gün bugün. Ödemelerin gecikmesi halinde araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek. Peki MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? İşte MTV ödeme ekranı...

GÖZDE AYVAZ
MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti ile 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksit ödemesi için bugün son gün. Araç sahipleri ödemelerinin nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki MTV 2024 ödemesi nereden nasıl yapılacak? İşte 2024 MTV ödeme ekranı...

MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?
MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV'de taksit imkanı sağlıyor.

MTV ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

MTV ÜCRETLERİ 2024

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3359 TL

4-6 yaş - 2343 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 3692 TL

4-6 yaş - 2576 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 4032 TL

4-6 yaş - 2809 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 11.374 TL

4-6 yaş - 8894 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 12413 TL

4-6 yaş - 9697 TL

1801-2000 cc

MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 37.485 TL

4-6 yaş - 32.615 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 40.898 TL

4-6 yaş - 35.575 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 146.932 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 160.285 TL

0-1300 motor

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