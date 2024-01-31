MTV taksit ödemesi nereden nasıl yapılır? MTV taksiti ne kadar?

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 37.485 TL
4-6 yaş - 32.615 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 40.898 TL
4-6 yaş - 35.575 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 146.932 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 160.285 TL
0-1300 motor