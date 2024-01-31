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Haberler Ekonomi MTV’nin ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor

MTV’nin ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor

HABER MERKEZİ
MTV’nin ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi bgün bitiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak. 2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödemeler internetten yapılabiliyor. MTV ödemesi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
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