Rekabet Kurulu’ndan Çiçeksepeti’ne soruşturma

REKABET Kurulu, çevrimiçi çiçek sipariş marketi Çiçeksepeti'nin piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, 11 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantısında çevrimiçi çiçek sipariş marketi hakkındaki piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele aldı. Rekabet uzmanlarınca yapılan ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bulan Kurul, şirket hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı.