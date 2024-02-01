Başkan Ergün işçilerle birlikte zammı kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 615'i bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamasının ardından, MASKİ Genel Müdürlüğü önünde personeller tarafından alkışlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Yeni maaş zammının coşkusuyla davul zurna eşliğinde alkışlarla karşılanan Başkan Ergün'e personeller, 'Teşekkürler İşçinin Emekçinin Dostu Efsane Başkan Cengiz Ergün' pankartını açtı. Personellerin coşkusuna ortak olan Başkan Ergün, davul zurna eşliğinde personellerle karşılıklı oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve şirketlerde çalışan 745 personelin aldığı en düşük ücreti 26 bin 508 TL'ye, bunun dışında kalan ve personelin yüzde 80'ini oluşturan 3 bin 805 çalışanın alacağı ortalama ücretin de 27 bin 510 liraya yükseltilmesi, personellerin yüzünü güldürdü.