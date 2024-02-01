  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat faizi açıklaması

Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat faizi açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek" denildi.

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası’ndan kredi ve mevduat faizi açıklaması
Son dakika... 25 Ocak'ta faizin 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltildiği PPK toplantısının özetinde TCMB, faiz kararı ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti.

TCMB, Enflasyon Raporu'nda öngörülen doğrultusunda hizmet fiyatları ve vergi güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen kalem fiyatlarındaki artışlarla Ocak ayında enflasyonun yükseleceğine dikkat çekti.

Özette, "Ocak ayında, aylık enflasyonda görülmesi beklenen geçici yükselişin ardından fiyat artışlarının şubat ayı ve sonrasında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mevduat faizlerinde Ocak ayında görülen düşüşe de değinilen özette "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek" denildi.

Özette, "Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA